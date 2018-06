26 jun 2018

Sin pelos en la lengua. Así acudió la cantante Becky G al programa presentado por Pablo Motos, 'El Hormiguero'. Lo que parecía ser un programa lleno de música, acabó siendo un grito de feminismo por parte de la cantante.

Durante la emisión de 'Operación Triunfo 2017', Becky G acudió a una de las galas a presentar una de las canciones que más está triunfando en España: 'Mayores'. No obstante, la cantante se ha quejado en directo, del trato recibido en este programa, pues le obligaron a cambiar un trozo de la canción. Concretamente el que dice lo siguiente: "A mí me gustan más grandes, que no me quepan en la boca".

Becky G no tuvo más remedio que defenderse con Pablo Motos, aludiendo que: "Cuando llegué a España nos dijeron que había un problema con la letra de 'Mayores'. Yo estaba hablando de los besos, lo que los demás piensen, no es culpa mía. Lo cambié para ser respetuosa y para no perder la proyección profesional que me daría esa actuación", explicaba.

La cantante finalmente tuvo que cambiar una parte de la canción y es por ello que ha querido mandar un mensaje feminista para todos los telespectadores de 'El Hormiguero': "Estamos en 2018. Hay que acabar con el machismo. A Maluma nadie le haría cambiar sus canciones", concluía.

