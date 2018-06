26 jun 2018

Merche ha tenido que tomar una drástica decisión para hacer frente a la deuda que tiene con Hacienda. En total, la deuda asciende a más de un millón de euros que la canante intentó solventar pagando 400.000 euros. Pero lo intereses por impago durante tiempo fueron aumentando y la deuda era cada vez mayor.

El lanzamiento de un nuevo disco y su participación en 'Bailando con las estrellas' (La 1) no consiguieron generar los ingresos suficientes para hacer frente a sus problemas económicos. Por ello, la cantante no ha tenido más remedio que poner en venta su casa en Villaviciosa de Odón (Madrid) por un precio mucho más bajo del valor real, según ha informado Look. Por 495.000 euros, este chalet a las afueras de la capital con 247 metros cuadrados y una parcela de 3.600 está a la espera de un comprador.

La propiedad es donde Merche vivía junto a su hija Ambika, a quien adoptó en 2014, y su actual pareja, Arturo Requejo. Actualmente, la familia se ha trasladado a la casa del exconcursante de 'Gran Hermano', situada en la sierra de Madrid.

"El problema es de bastante envergadura y necesito tiempo para terminar de pagar", explicó Merche a Diez Minutos antes de mnadar un mensaje tranquilizador: "tengo trabajo y puedo afrontar los plazos de los pagos sin problemas". A su vez, la cantante explica cuál es el origen de sus problemas económicos: "en esta profesión tiene que haber alguien que te lleve los papeles y yo me equivoqué, ahora ya he logrado perdonarme pero me ha costado mucho".

