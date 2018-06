27 jun 2018

De nuevo los usuarios de las redes sociales han gastado una de sus bromas pesadas. Fue este fin de semana cuando el rumor sobre la muerte de Belén Esteban empezó a circular y las reacciones no se hicieron esperar.

"Ojalá seas feliz estés donde estés" o "Descansa en paz" eran algunos de los mensajes que podían leerse en diferentes redes sociales. Algunos se mostraban sorprendidos y otros muy afectados. "Estoy leyendo mensajes y no me lo puedo creer, ¿es Belén quien ha muerto? Espero y deseo que sea una falsa alarma. Yo no estoy de acuerdo con muchas cosas, pero esto es otra cosa", afirma quien ya intuía que podría tratarse de una broma.

Por suerte, todo era un bulo, una broma que con poca gracia que se hizo viral como la de otros famosos que han tenido que ver su muerte publicada. Uno de los últimos fue Jordi González que incluso denunció al medio que publicó la noticia.

