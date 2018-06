27 jun 2018

Diego Armando Maradona eclipsó el juego, el resultado y hasta el pase a octavos de final, sobre la bocina, de su Argentina al ganar a Nigeria 2-1. No lo hizo por una buena noticia. Más bien por todo lo contrario, porque su estado en el palco no era el de un hombre sobrio...

Se llegó a decir, incluso, que la leyenda del fútbol mundial tuvo que ser hospitalizado en San Petesburgo. Ante las informaciones, Diego ha salido al paso y ha explicado en sus redes sociales que en ningún momento estuvo ingresado. Aunque sí reconoce que tuvo que ser atendido en el descanso.

"Quiero contarles que estoy bien, que no estoy ni estuve internado. En el entretiempo del partido con Nigeria me dolía mucho la nuca y sufrí una descompensación", ha relatado en su cuenta de Instagram.

¡Hay Diego para rato!"

"Me revisó un médico y me recomendó que me fuera a casa antes del segundo tiempo, pero yo quise quedarme porque nos estábamos jugando todo. ¿Cómo me iba a ir? Les mando un beso a todos, perdón por el susto y gracias por el aguante, ¡hay Diego para rato!", añadía y finalizaba el que fuera 10 de la albiceleste.

Lo cierto es que las imágenes que han circulado por las redes hablan por sí solas. Cada cual que saque sus conclusiones.

