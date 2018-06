28 jun 2018

A simple vista, Mario Vaquerizo y Alaska son la pareja perfecta. Se complementan y, eso, ha permitido que lleven décadas juntos entendiéndose el uno al otro. Sin embargo, recientemente tuvieron una profunda crisis.

Ha sido él mismo quien lo ha contado en la revista 'Diez Minutos'. Ubica ese bache en las semanas posteriores a la muerte de un buen amigo del matrimonio, David Delfín. Un golpe inesperado que, a Mario, le hizo replantearse muchas cosas.

"Lo que desencadenó la crisis con Olvido fue cuando me di cuenta de que la vida te da sorpresas inesperadas y eso me hizo replantearme muchas cosas", se sinceraba en la citada publicación.

Que me llamen maricón para mí no es un insulto, me molesta porque están cuestionando a Olvido"

Sin embargo, parece que aquello fue solo un 'flash': "La necesito muchísimo porque en las relaciones tiene que haber emociones, retos y nuestro balance es muy positivo después de estos 19 años, en los que seguimos teniendo atracción el uno por el otro".

Además, hace hincapié en que le gustaría formar su propia familia junto a Olvido: "Ser padre, pero ser padre no es una cosa de uno sino de dos. Ahora sí siento que sería un buen padre y si tuviera un hijo sería con Olvido, con nadie más".

Mario tampoco evita hablar de esos comentarios, bastante recurrentes, en los que se cuestiona su sexualidad. "Cuando la gente se cuestiona nuestra relación no me preocupa, porque que me llamen maricón para mí no es un insulto, me molesta porque están cuestionando a Olvido", reflexiona.

