28 jun 2018

Las asociaciones Robert F. Kennedy, La Unión del Pueblo Entero (LUPE) y el Proyecto de Derechos Civiles de Texas han promovido una huelga de hambre de 24 horas en señal de protesta de la política migratoria de Donald Trump que está dejando a familias divididas en la frontera de Estados Unidos y México.

Y entre las personas que se han sumado a esta iniciativa, se encuentra alguien más que conocida por nuestros lectores: la actriz Evan Rachel Wood. Además, está ha visitado un refugio donde se encuentran algunos de esos niños que han sido separados de sus familias para conocer, de primera mano, la problemática que viven.

Vi el miedo en los ojos de sus padres"

"Quería ponerle cara a sus historias. Estar allí, abrazarlos y jugar con ellos, me mostró lo dulces y cariñosos que son, pero también lo cansados y doloridos que están. Y vi el miedo en los ojos de sus padres", ha contado al respecto en una entrevista concedida a la revista 'People'.

"Me sentí como si me hubieran dado una patada en el estómago cuando descubrí lo que estaba pasando. No creo en las familias destrozadas. Simplemente no creo en eso", añadió poco después de colgar una foto en su cuenta de Instagram durante su visita.

