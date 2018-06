28 jun 2018

Nunca nadie pensó que Hugh Grant pasaría por el altar, pero finalmente lo hizo hace un mes junto a Anna Eberstein, la mujer con la que llevaba seis años y con la que comparte tres hijos.

Fue el pasado mes de mayo, a los 57 años, cuando el actor se dio el 'sí, quiero' y parece que no puede ser más feliz. "Es muy agradable. No puedo fingir que no lo es", dijo Hugh Grant en el programa 'Today'.

"Debería haberlo hecho antes. Soy muy afortunado, la verdad. Mi mujer es increíble, la adoro", confesó ante la sorpresa de todos. Y es que, no hay duda de que el protagonista de 'Love Actually' está feliz con su nuevo estado sentimental.

