Leonardo DiCaprio y Brad Pitt protagonizan la nueva película de Tarantino. Por primera vez en la historia de Hollywood las dos estellas de cine coincidirán en pantalla, lo que ha creado un gran expectación.

La películas, 'Once Upon A Time in Hollywood', narrará uno de los episodios más oscuros de la historia de Los Ángeles: el asesinato de Sharon Tate perpetrado por Charles Manson ayudado por varios miembros de su secta satánica.

Ambos actores ya habían trabajado con Tarantino por separado. Pitt lo hizo en 'Malditos bastardos' y DiCaprio en 'Django Desencadenado'. Ahora, juntos se convertirán en uno de los grandes reclamos de esta cinta que ya tiene foto de presentación.

Ha sido Leonardo DiCaprio el encargado de publicar la primera foto junto a su compañero y ha causado sensación en las redes.

First look. #OnceUponATimeInHollywood Una publicación compartida de Leonardo DiCaprio (@leonardodicaprio) el 27 Jun, 2018 a las 6:00 PDT

