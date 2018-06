29 jun 2018

Un nuevo triunfo es el que ha conseguido al proclamarse campeón con su equipo en la IX Edición Land Rover Discovery Challenge. Luchador donde los haya, Fonsi sigue doliéndose de la lesión en el pie que le retiró de las motos, pero ha sabido reinventarse y regresar ahora como preparador de otros motoristas.

Lo peor de este año fue la muerte de su tío, Ángel Nieto, «una de las personas más importantes de mi vida, porque además de familia era mi amigo. Fue él quien me lo enseñó todo desde chiquitín».

Corazón ¿Su ausencia puede haber motivado que volviera al mundo de las motos?

Fonsi Nieto Estoy en el mundial de coach de dos de los pilotos del equipo Pramac Ducati y efectivamente sí he vuelto ha sido por él. Después de un tiempo sin querer saber nada de este mundo tras el accidente que padecí me entró el gusanillo de regresar. Sé que le hacía mucha ilusión ya que lo habíamos hablado muchas veces en casa.

C. ¿Qué puede decir de lo que está pasando con la herencia de tu tío?

F.N. Es un tema delicado. Ni es tanto como se dice, ni puedo decir que no hay absolutamente nada, porque mentiría. Lo único que quiero aclarar es que mis tres primos están unidos. Estas cosas pasan en todas las familias y es necesario algo de tiempo para que acabe bien que es lo que mi tío quería.

C. ¿Se han dicho muchas mentiras sobre las disputas de los herederos?

F.N. No he dicho que haya alguna mentira, solo que son temas muy delicados, internos de la familia en los que yo estoy al lado de mis tres primos, igual que ellos están unidísimos. De todas maneras no todo lo que sale es totalmente verdad pero por respeto a mi tío no comentaré más.

C. Se casó hace un año con Marta Castro. ¿Se plantean ustedes tener descendencia dentro de poco?

F.N. He tenido la mayor suerte de mi vida al encontrarla, porque ella con verme a mí feliz también lo es. Antes de tener hijos preferimos asentar otras cosas. A los dos nos gustaría tener un hijo, y lo haremos, ya llegará el día, pero ahora no es el momento

C. El mundo de los 'DJ' anda conmocionado con la muerte de Avicci y sorprendido con la depresión de Kiko Rivera, ¿qué pasa con la profesión?

F.N. Es una industria difícil que te consume mucho. Hay que tener la cabeza bien amueblada para no caer en errores. De todas formas te aseguro que no me veo con 50 años poniendo música a los niños. Ahora estoy preparando un disco, trabajando con diferentes marcas y me lo voy a tomar con más tranquilidad, aunque julio y agosto son los meses fuertes, en invierno estoy más tranquilo.

