27 jun 2018

Madre de cinco hijos, divorciada de Javier Merino, Mar Flores no pone reparos en hablar de cómo se organiza con sus hijos tras la separación. Con los pequeños en casa ya una vez terminado el curso escolar, Mar se ha pasado días organizando maletas de sus niños para los campamentos de verano “vengo con una lesión de tanto trajín de última hora” y se prepara para disfrutar del tiempo del verano. “Estoy en un momento personal muy tranquilo y centrada en que llegue el mes y medio de vacaciones que tengo para poder estar con mis hijos en Ibiza. Eso es lo que más me puede motivar”. Ahora está soltera y asegura: «El día que haya alguien importante en mi vida no tendré problema en anunciarlo».

Corazón Ustedes se separaron y firmaron la custodia compartida de los niños. Ahora le toca a usted ir de vacaciones con ellos.

Mar Flores Es una decisión que tomamos como adultos. Ellos no tiene culpa de nada. Siempre hemos pensado en el bien de los niños. Yo estoy tres semanas con ellos y la que tengo libre aprovecho para viajar y trabajar. De hecho, no tengo otra casa, porque tenía una segunda vivienda que acabé vendiendo. La mayor enseñanza de esta experiencia de divorciarme tras 18 años de relación es el desapego. A lo único que tengo apego es a mis hijos. No tengo casa esa semana, normalmente me voy a un hotel o con amigos.

C. Su hijo mayor, Carlo, busca su hueco en el mundo de la interpretación. ¿Le ha dado algún consejo?

M.F. A los 25 años pocos consejos se pueden dar. Él sabe que es una profesión difícil. He intentado hacerle un caminito y presentarle a las personas que igual le pueden ayudar, pero es él quien tiene que tomar sus propias decisiones. Carlo lleva estudiando interpretación un tiempo. Le encanta la música y escribe muy bien. Es un chico joven con mucha ilusión, con ganas, muy atrevido.

C. ¿Eso significa que ya ha dado por concluido su capítulo como actriz?

M.F. Ahora no es el momento. Surgió una oferta y no la pude hacer porque tenía compromisos con mi marca. Estoy centrada en la moda y feliz con los 11 puntos de venta que ya tengo en El Corte Inglés.

C. Meses de atrás la vimos junto a Elías Sacal pero se ha hablado de ruptura.

M.F. Entre Elías y yo hay una amistad. Yo estoy tranquila y mi corazón late cada día con más fuerza y más ganas de vivir.

C. ¿Y de enamorarse tiene ganas?

M.F. El amor forma parte de la vida. No tengo en perspectiva tener pareja.

C. ¿Será que se ha vuelto más exigente?

M.F. Mi prioridad son mis hijos. Tenemos una custodia compartida y el 50% que puedo ver a mis hijos no me salto ni un segundo. Tengo muchos amigos y me veréis entrando y saliendo, pero espero que no le pongáis etiqueta. La etiqueta la pondré yo cuando sea el momento.

C. ¿Cómo lleva la fama de sus sobrinos, Diego y Laura?

M.F. Me hace mucha gracia. Laura me recuerda a mí con esa edad. Me siento reflejada aunque ella es más espabilada.

C. ¿Qué tendría que tener el hombre que la enamorara?

M.F. No lo sé. Es más importante la amistad que el amor de un hombre. Porque el amor se rompe. Quien me iba a decir a mí que después de 18 años de amor se puede romper una familia.

C. ¿Sigue creyendo en el amor?

M.F. Yo creía en la familia pero ahora está desestructurada.

