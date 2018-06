29 jun 2018

Se ha hartado de que se hable sobre su cuerpo y se especule sobre qué partes de su cuerpo se ha retocado. Así que, para frenar esa dinámica, Oriana Marzoli ha decidido hablar alto y claro sobre las veces que ha pasado por el quirófano.

O la vez, porque asegura que tan solo hay una zona de su cuerpo que se haya operado: el pecho. Ha sido en un vídeo en Mtmad donde ha sido clara. "La verdad es que solo estoy operada del pecho, cuando empecé en televisión era plana", ha confesado.

"Sentía que me faltaba algo más para sentirme más mujer. Era la típica niña guapa pero no la mujer guapa. Y por eso me puse las tetas, como la mayoría de la gente de mi edad", añade, explicando el motivo que le llevó a realizarse la intervención.

Oriana, que dice que no tiene intención de volver a operarse, niega que su nariz haya sido modificada: "Tengo la nariz pequeñita, pero cuando sonrío se me baja la punta. Eso es porque no estoy operada, si estuviera operada la nariz se quedaría ahí".

"¿De dónde sacáis que me he puesto labios? Chicas, se llama perfilador: te lo pones un pelín por encima y ya está", relata para desmentir que se haya puesto bótox, añadiendo que no tiene la culpa de la genética que le ha tocado en suerte.

Y finaliza haciendo un llamamiento a que no se abuse de los tratamientos médico estéticos: "El bisturí pasa factura, por querer parecer una muñeca de porcelana acabáis siendo un payasito, y a los hombres cuanto más naturales sean las chicas más les gustan. O por lo menos a los hombres inteligentes".

