El reconocimiento a Tony Armstrong-Jones

La reina Isabel II de Inglaterra no deja de sorprender pese a su avanzada edad. No sé muy bien si es muy moderna o muy ‘pasota’, aunque me inclino a pensar que tiene una educación tan exquisita que le lleva a hacer cosas inesperadas.

Su hermana, la princesa Margarita, se casó despechada por no poder hacerlo con quien quería. Fue con un fotógrafo al que ennobleció, que fue un gran artista y durante 18 años, su marido, entre infidelidades y escándalos.

Ahora se ha celebrado un funeral por Tony Armstrong-Jones, lord Snowdon, presidido por su majestad y el duque de Edimburgo, reconociéndolo como un miembro más que fue de su real familia.