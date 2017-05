Somos una familia nómada

9 may 2017 Manuel sánchez

El 14 de marzo Simeón Hassan de Bulgaria celebró su décimo cumpleaños junto a sus padres en Marruecos. No faltó ni la tarta ni los regalos. Ahora la familia se ha trasladado a Madrid, donde Kitín Muñoz prepara en los estudios de Prado del Rey una serie para TVE en colaboración con la Unesco.

Corazón ¿Cómo es su hijo, inquieto o más bien tranquilo?

Kitín Muñoz Muy tranquilo, muy sereno, llama la atención lo educado que es, pero qué voy a decir yo, que soy su padre.

C. ¿A quién cree que ha salido?, ¿a usted o a su mujer?

K.M. A los dos un poco, es muy analítico y muy serio, dentro de que es un niño.

C. ¿Qué aficiones tiene?

K.M. Hace vela, ha dado cursos de Kung Fu con unos niños chinos de shaolin y en el colegio americano de Rabat practica otros deportes, como el baloncesto. Es también muy aficionado a los caballos, ya que su madre es jinete profesional y en Marruecos hay mucha tradición.

C. Imagino que se llama Simeón por su abuelo y Hassan por la amistad con la familia real marroquí.

K.M. Mi mujer está muy unida a su padre, el rey Simeón, y Hassan es un homenaje que la princesa quiso hacer a Hassan II, al que conocía mucho desde niña. El rey Simeón y el rey Hassan eran los mejores amigos. Mohamed VI, además, es el padrino de Simeón Hassan. La madrina es la princesa Irene de Grecia.

C. Viven en Marruecos desde hace ocho años.

K.M. Mi última expedición llegó a Marruecos, el rey quiso apoyarla y me nombró cónsul honorario en Madrid. Mi mujer además siempre se ha sentido muy próxima al país y quiere mucho a la familia real. Así que los dos teníamos lazos con el país y decidimos irnos como la familia nómada que somos.

C. ¿Cómo es un día en su vida?

K.M. Llevamos una vida muy tranquila y Marruecos para eso es ideal.

C. ¿Qué es lo que más echan de menos de España?

K.M. Muchas cosas, sobre todo salir a la calle en Madrid, que es una ciudad deliciosa y con mucha vida, en cualquier esquina encuentras algo, no te tienes que inventar planes. Y cómo no, la comida.

C. ¿Se plantean volver algún día?

K.M. No lo sé, a lo mejor sí por mi trabajo y para que nuestro hijo conozca el país durante un año. A mi mujer también le encantaría irse a vivir a Bulgaria, pero depende de mi trabajo y del suyo.

C. ¿Cuántos idiomas habla su hijo?

K.M. Cinco, pero no porque seamos coleccionistas de idiomas. Simeón Hassan ha nacido en Bulgaria, su abuelo es el rey de Bulgaria y su madre la princesa. Su padre es español; vivimos en Marruecos, donde se habla árabe y francés, y en el colegio aprende inglés.

C. En 2017 celebran su 15 aniversario de boda, ¿qué balance hace?

K.M. Maravilloso, con una persona como ella solo puede ser así, además de muy entretenido y muy divertido.

Mi expedición soñada sería con mi mujer y mi hijo"

C. Siempre se les ha visto muy unidos, ¿cuál es el secreto?

K.M. Lo estamos. Lo que no sé es cuál es el secreto… La suerte de la vida.

C. ¿Cómo es la vida junto a una princesa en el siglo XXI?

K.M. Como yo le digo a ella, la aventurera eres tú. Es muy todoterreno, tiene una educación excelente y hay que verla en Marruecos, monta a caballo y se pierde tres horas en el bosque todos los días. Duerme con la misma alegría en un hotel de cinco estrellas que en una pensión o una jaima. Es también muy seria, muy profesional, muy disciplinada y si hace algo, se lo toma muy en serio.

C. ¿Qué le aporta la aventura?

K.M. Llevo desde los 19 años dedicado a los viajes y las expediciones. Me interesa más eso que la aventura: conocer otras culturas, otros pueblos, otras formas de vida… Desde hace años me he dedicado a la investigación etnológica y la arqueología experimental con mis expediciones en balsa. Es una aventura cultural y científica, no una aventura por la aventura. La clave es que te guste estar con otra gente.

C. ¿Qué enseñan los viajes?

K.M. A darse cuenta de que el mundo entero es maravilloso, viajar te enseña una gran lección de humildad: nadie es el centro del universo. Lo tuyo, tu patria y tu cultura, están muy bien porque son las tuyas, pero no son superiores a ninguna otra.

C. ¿Está preparando alguna expedición ahora?

K.M. Hay varios proyectos que me atraen mucho pero ahora estoy con la serie para TVE y la Unesco.

C. ¿En qué consiste?

K.M. Estoy volcando mi experiencia de más de 30 años para contar cómo es el mundo y su diversidad. Van a ser 30 documentales de un minuto creados, dirigidos y presentados por mí. Son microespacios para, en lugar de ver el anuncio de una marca, ver un anuncio del planeta.

C. ¿Cuál es su expedición soñada?

K.M. Me encantaría hacer una expedición como la de la novela 'La familia Robinson Suiza', con mi mujer y mi hijo. Él, desde niño, está viviendo experiencias muy interesantes. Es un pequeño explorador y está inscrito para formar parte del Explorers Club, el centro de exploración más importante del planeta

C. ¿Va a seguir sus pasos?

K.M. No, yo hasta los 18 años le voy a educar en una manera de ser, luego él decidirá qué quiere hacer