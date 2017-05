Carlos y Diana se vieron solo 12 veces antes de casarse

23 may 2017

El foco de la investigación nostálgica sigue alumbrando la relación entre Carlos de Inglaterra y Diana de Gales, de cuya muerte se lamenta este año el 20º aniversario. Además de la serie de televisión que ya escribe el 'show runner' de 'Feud' y 'American Horror Story', el canal estadounidense CBS estrena un especial documental titulado 'Princess Diana: Her Life, Her Death, The Truth' ('La Princesa Diana: su vida, su muerte, la verdad'), que aporta nuevos datos al relato público de su matrimonio. Entre los más sorprendentes, detalles de su noviazgo.

"Carlos y Diana solo se vieron doce veces antes de casarse", reveló Susan Zirinsky, productora ejecutiva del especial televisivo a la edición americana de Elle.com. Parece que el compromiso y matrimonio estuvo sujeto más a los requerimientos institucionales de la monarquía británica, deseosa de afirmar la sucesión al trono cuanto antes, que a los sentimientos de la pareja. Sin embargo, no se puede afirmar que la relación fuera una ficción, al menos en lo que respecta a Lady Di.

Al final del documental, la investigación periodística deja claro que Diana sí estaba enamorada del heredero al trono. Lo consigue gracia a las revelaciones inéditas de Lana Marks, amiga íntima de la fallecida. Marks confirma que la Princesa de Gales sí se caso enamorada. Al final de su vida, ya divorciada, Lady Diana le confesó: "Yo solamente he amado a un hombre, y ese hombre es Carlos".