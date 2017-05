30 may 2017

Tanto Carolina de Mónaco como Carlota Casiraghi son dos iconos de estilo. Madre e hija comparten la misma belleza, pero no solo eso porque el último look de la amazona demuestra que para ella su madre también es un referente a la hora de vestir.

Carlota asistió a una boda de unos amigos en la Catedral de Roma con un look sobresaliente compuesto por un vestido de seda con escote de pico y falda de tubo con volante (muy similar a esta falda y este vestido) de la colección pre-fall de Dolce & Gabbana.

News : #CharlotteCasiraghi au mariage d'amis à #Rome Una publicación compartida de Charlotte Casiraghi ♡ (@dailycharlottecasiraghi) el 29 de May de 2017 a la(s) 8:05 PDT

Optó por unos complementos sencillos: unos salones nude y un bolso rosa, que combinaba con las ortensias del vestido, también de la firma italiana.

Sin embargo, lo más llamativo del look no fueron las creaciones de Dolce & Gabbana, sino el sombrero con el que completó el look. El casquete beige, que le daba un toque retro al look, era idéntico al que llevó a un acto en 1983 su madre cuando estaba embarazada de la única hija de la princesa con Stephano Casiraghi.

Carolina de Mónaco y su hija Carlota Casiraghi con el mismo casquete más de 30 años después pinit Pinterest/Instagram'

