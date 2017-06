La princesa Grace era altiva, arrogante y complicada

29 jun 2017

Compartir en google plus

Pocas veces pudo la gran pantalla encontrar una belleza con la seductora frialdad y la elegancia aristócrata de Grace Kelly. Como Princesa de Mónaco fue un espectáculo para la vista, siempre perfecta, intachable, el epítome de la clase. Como actriz, la compañía hiperperfecta de Cary Grant o James Stewart. Sin embargo, las apariencias podrían habernos engañado todo este tiempo. Reginald Davis, fotógrafo de estrellas de Hollywood y miembros de la realeza, ha revelado el lado oscuro de Kelly en "My Lifestyle Photographing Royalty and the Famous", sus memorias.

Ha sido un periodista del periódico británico 'Daily Express' el que ha tenido la feliz idea de preguntarle cuál de todos los personajes que ha fotografiado a lo largo de su extensa carrera le ha desagradado más. Davis no dudó al contestar: "Grace Kelly. Todo el mundo quería fotografiarla por su increíble belleza. ¿Por qué tenía que ser tan altiva, arrogante y complicada? Por supuesto, eso no era algo que pudieras ver a la primera de cambio: siempre daba la impresión de ser una madre feliz y relajada".

Todo lo contrario a Grace Kelly fue, al menos en la experiencia de este fotógrafo, la princesa Margarita, hermana de la reina Isabel II, fallecida en 2002. Reginald Davis la menciona como su "royal" favorita sin ninguna duda. "Era tan brillante, tenía unos ojos azul celeste tan increíbles... Ella fue sin duda la Lady Di de su época. Todas las fotos que le hacía se vendían instantáneamente".

Te interesa:

- Grace Kelly, princesa de Mónaco con el Príncipe Rainiero

- Príncipe Rainiero III y Grace Kelly con sus tres hijos en 1966