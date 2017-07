Letizia y Kate se encuentran al fin en Buckingham Palace

13 jul 2017

El primer día de los Reyes de España en Londres ha sido un paseo triunfal, al menos para Letizia: el miembro de la pareja real que más escrutinio, comentario y crítica recibe. La Reina acertó al homenajear al país anfitrión llevando un vestido trench de crepé rojo de Burberry al té en Clarence House con Carlos de Inglaterra y Camilla. Y su estilismo amarillo de Felipe Varela para la recepción de bienvenida fue un golazo y una gozada. Sin embargo, la verdadera prueba de fuego esperaba a la noche, en el banquete de Estado que ofrecía Isabel II y el Duque de Edimburgo en Buckingham Palace. Y al que acudirían, sí o sí, el príncipe Guillermo y Kate Middleton. La otra "víctima" de tanta vigilancia.

A ver: el asunto tiene su miga, aunque nos haga olvidar lo injusto que es que las reinas tengan que hablar con la ropa mientras que los reyes pueden acudir a la palabra. ¡Queremos escucharlas a ellas! El duelo Ortiz-Middleton es interesante por motivos varios, pero sobre todo por un matiz que el periódico británico 'The Telegraph' no ha dejado de resaltar: Letizia representa una mirada a futuro de la institución monárquica, mientras que Kate se refugia en la seguridad de la más rancia tradición. El duelo, pues, no es solo de estilo sino de perspectiva. Podemos decir que en el primer combate la cosa ha quedado en tablas.

Letizia apareció regia, con un vestido rojo de Felipe Varela, en tul y seda, bordado en hilo y cristal amapola, rubí y rosa, y las joyas "de pasar", las que solo pueden luchar las reinas de España: la tiara de flores de Lis, los pendientes de chatones y una de las pulseras gemelas. Fueron un regalo Alfonso XIII a la reina Victoria Eugenia de Battenberg, precisamente nieta de la Reina Victoria de Inglaterra, tatarabuela a su vez de la actual Reina británica.

Kate Middleton se saltó las reglas no escritas de su propio estilo conservador para dar la talla en este combate 'fashionista': contraviniendo su habitual modestia, lució un sexy y escotadísimo vestido rosa de Marchesa. No hubo, al fin, rivalidad entre un 'look' claramente regio y otro más bien principesco. También quiso darlo todo en el apartado joyas la Duquesa de Cambridge: se colocó la espectacular tiara Lovers Knot, regalo de Isabel II a Lady Diana, el collar King George and Queen Elizabeth de diamantes y rubíes y los pendientes Collingwood de perlas y diamantes, también de Lady Di.

No han trascendido fotos de Letizia y Kate juntas, pero en la foto oficial de los Reyes españoles y británicos se adivina la lánguida silueta vestida de rosa de Kate en el reflejo de un espejo. Prueba de que su alargada y figura rivaliza permanentemente, esté presente o no, con la de nuestra Reina. ¿Habrán hablado de este furor por compararlas durante la cena o fingirán que no hay duelo posible entre ellas?