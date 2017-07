Lady Di "usó" a tres supermodelos para avergonzar a su hijo

25 jul 2017

Ayer, la televisión británica estrenó uno de los documentales sobre la princesa Diana que vienen a conmemorar el vigésimo aniversario de su trágica muerte, en un polémico accidente de tráfico en el túnel del puente del Alma de París. De todas las anécdotas que se relatan en el filme, en el que han participado sus propios hijos, destaca una especialmente entrañable y que ilustra perfectamente la personalidad divertida y guasona de la princesa.

En esta ocasión, es el príncipe heredero Guillermo el que da cuenta de esta historia que, sin duda, le contará a sus hijos. Parece que el joven Guillermo, cuando tenía 12 o 13 años, adornaba su juvenil cuarto con pósters de todo aquello que le gustaba mirar con asiduidad: especialmente supermodelos. De ahí la broma con la que su madre quiso sacarle los colores. Un buen día, al llegar de clase, en vez de encontrarse con la escena familiar de siempre, se topó con Cindy Crawford, Naomi Campbell y Christie Turlington en lo alto de la escalera. Esperándole.

“Me puso rojo como un tomate”, recuerda el príncipe Guillermo en el documental. “No sabía muy bien que decir, creo que me las arreglé para balbucear algo y para escabullirme a mi habitación, pero tropecé al subir las escaleras y pasé cerca de ellas. Estaba completa y totalmente anonadado. Es una escena que no olvidaré jamás”.