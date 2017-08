¿Merece la pena airear la vida sexual de Carlos y Diana?

1 ago 2017

El próximo día 6 de agosto esta programada la emisión del documental que promete dejar al resto de documentales sobre Diana Spencer en mantillas. Se trata de 'Diana: In Her Own Words' ('Diana: En sus propias palabras'), un programa puesto en pie alrededor de unas grabaciones en las que Lady Di habla profusamente sobre el Príncipe Carlos y su vida personal y sexual. De momento, se ha filtrado bastante información sobre el contenido de las cintas. Lo que no se sabe es si esa será el grueso de las revelaciones o habrá algo más y peor.

Una de las conversaciones filtradas entre Peter Settelen, el 'coach' con el que se entrenaba para hablar en público y que registró las charlas, y Diana es la siguiente:

Peter Settelen ¿Cómo está tu vida sexual con tu marido?

Lady Di La hubo, la hubo, la hubo. Siempre fue muy rara, de verdad, muy muy rara.

Peter Settelen ¿Por qué hablas en pasado?, ¿qué quieres decir con ‘muy rara’?

Lady Di Yo me daba cuenta de que lo nuestro era raro. En los primeros años hacíamos el amor una vez cada tres semanas. Sin embargo, la iniciativa nunca venía de él. Con el tiempo esa chispita se fue apagando, y yo diría que desde hace siete años no tenemos nada.

En otra grabación, Diana cuenta que, desesperada por querer resolver su crisis matrimonial, recurrió la Reina para preguntarle qué debía hacer. Hecha un mar de lágrimas, le relató a su suegra el sufrimiento que el "matrimonio sin amor" con su hijo, un matrimonio a tres bandas (recordemos que Camilla Parker Bowles nunca dejó realmente su 'affaire' con el heredero), le infligía. No obtuvo, sin embargo, una respuesta empática. La Reina se limitó a decirle: "No sé qué debes hacer. Carlos no tiene remedio".

En las grabaciones la Princesa también revela que, antes de casarse, se encontró con Carlos solo trece veces. El documental incluye el testimonio de la profesora de ballet de Diana, Anne Allen, quien relata que la princesa, a pesar de su "enorme timidez", se armó de valor y le pidió a Camilla Parker Bowles, amante de Carlos, que "dejara a su marido".

Sin embargo, uno de los materiales más polémicos, que más pueden molestar a la familia, es la confesión de su relación con el guardaespaldas Barry Mannakee, quien murió en 1997 en un accidente de moto. "Me parecía bien dejarlo todo y simplemente marcharme a vivir con él", reconoce Lady Di. "Jugué con fuego y me quemé. Esta persona era integrante del ambiente (del palacio) y lo descubrieron, si bien no tenían pruebas", le confía Lady Di a su 'coach' en el video.

Earl Spencer, hermano de Lady Di, viene reclamando toda la semana que no se difunda el documental, porque sin duda "causará angustia a los príncipes Guillermo y Harry". Sin embargo, el canal Channel 4 ha replicado en un comunicado que los videos grabados por Peter Settelen "nunca antes fueron mostrados en la televisión británica y son una importante fuente histórica". En el Reino Unido se ha instalado un tímido debate moral sobre si ver o no ver el documental, ya que es difícil que se pueda parar la emisión. La pregunta es: ¿realmente son estas revelaciones para tanto?