Meghan Markle se salta el protocolo para apoyar al #MeToo

1 mar 2018

En los pasados premios Bafta, las actrices invitadas a la ceremonia de entrega vistieron de riguroso negro, en solidaridad y apoyo a los movimientos #MeToo y Time's Up, La expectación era máxima al respecto de Kate Middleton, quien finalmente eligió un discreto vestido verde oscuro, con el detalle de un lazo negro a la cintura. No vistió de negro porque el rígido protocolo de los Windsor les prohíbe terminantemente manifestarse políticamente. Su posición ha de ser neutral

Sorprendentemente, durante el primer Royal Foundation Forum, un encuentro sobre el trabajo benéfico que desarrolla la Familia Real británica y que reunió por primera vez al príncipe Guillermo y Kate y al príncipe Harry y Meghan, esta se saltó toda las reglas. Sin dudarlo un minuto, apoyó totalmente el movimiento #MeToo y la organización Time's Up.

“Al hablar del empoderamiento de las mujeres, de cómo aprenden a reconocer su propia valía, escucho frecuentemente que la gente dice: “La están ayudando a encontrar su propia voz”. Esto me parece interesante fundamentalmente porque no estoy de acuerdo. Las mujeres no necesitan encontrar su voz porque ya tienen una. Necesitan sentir que pueden usarla y la gente necesita pararse a escucharla. Gracias a campañas como #MeToo o Time's Up parece que ha llegado el momento en que las mujeres pueden realmente empoderarses porque hay quien sí las apoya, incluidos muchos hombres. Eso marca la diferencia”.