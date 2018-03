La primera princesa británica con Instagram es... Eugenia

12 mar 2018

Este es un movimiento sin precedentes. Jamás un miembro de la Familia Real británica se ha puesto al nivel del resto de los mortales hasta el punto de poseer su propio perfil en una red social. De hecho, todas las manifestaciones digitales de príncipes y princesas se trasladan a través de la cuenta a nombre del Palacio de Kensington y las de Carlos y Camilla, desde la de Clarence House. Sin embargo, Eugenia, hija del príncipe Andrés y Sarah Ferguson, aprovechó el Día Internacional de la Mujer para abrir su propia cuenta en Instagram.

Como primera publicación, Eugenia eligió un vídeo corto de un concierto benéfico que presidió en el SSE Arena de Londres, en favor de los niños con escoliosis. Eugenia fue la encargada de abrir el acto con un emotivo discurso. En el texto que acompaña al vídeo, la Princesa anuncia que continuará usando esta plataforma para “compartir las causas benéficas, las pasiones y las personas que me tocan el corazón”.

Think Jack said something funny!

A continuación, Eugenia decidió publicar algo más personal y compartió una foto que no habíamos visto del anuncio de su compromiso con Jack Brooksbank, en el que se les ve riéndose de una broma privada. Con estas dos publicaciones, la Princesa ha logrado la nada desdeñable cifra de 13.000 seguidores. ¿Cómo se habrá tomado esta apertura Meghan Markle? Recordemos que la ex actriz tuvo que borrar todas sus cuentas en las plataformas sociales y su blog, 'The Tig', cuando se hizo publico su compromiso con el príncipe Harry...