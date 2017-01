La segunda generaciÃ³n

Marta Tous: directora de I+D. "Con el tiempo, me doy cuenta de todo lo que he aprendido con mi madre. Yo creía que ya lo sabía todo y ella me decía: "No, no, eso no es Tous". Me costó, pero fui desarrollando una intuición que se gana trabajando y cap-tando la esencia de la marca: es redondo, es suave, un punto cálido, tiene que transmitir ternura".