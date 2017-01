La tabla de ejercicios fitness de Mar Saura para ponernos en forma en 2017

2 ene 2017

Las fiestas navideñas son época de excesos, y qué mejor manera de empezar 2017 que cumpliendo uno de los propósitos que siempre nos marcamos el 1 de enero: hacer más ejercicio. Por eso, hoy os proponemos hacer caso de los consejos fitness de Mar Saura y su entrenador personal, Juanjo Rodríguez, para estrenar el año poniéndonos en forma.

Esta vez la pereza y nuestras agendas apretadísimas no podrán ser una excusa para no intentar recuperar la línea después de las comilonas de Navidad, porque en este nuevo capítulo de 'Dos minutos de moda by Mar Saura para Mujerhoy' lo que encontrarás será una tabla con cuatro ejercicios sencillos, aptos para todos los públicos y que, además, podrás hacer en tu propia casa. ¿Qué más se puede pedir para empezar el Año Nuevo con las pilas bien cargadas?

AGRADECIMIENTOS: IKEA, Marcelo Vilá y Belandshop.

Créditos Total look de Adidas para Stella McCartney.



