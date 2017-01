Estampado geométrico: trucos para que te siente bien

23 ene 2017

Si te gusta apostar por las prendas originales, quizá seas una de las fans de los estampados geométricos. No son fáciles de combinar. Por eso hoy, Mar Saura revela en un nuevo capítulo de 'Dos minutos de moda by Mar Saura' lo que tienes que tener en cuenta a la hora de lucir las prendas con este original estampado. No te lo pierdas porque te va a encantar. Y además, te llevarás un par de consejitos 'extra' de nutrición y de decoración.

Ver vídeo.

Agradecimientos: Ikea y Marcelo Vilà.

Créditos: Abrigo y falda de Longchamp.

Top de Moca Couture.

Botas de LK Bennett.

