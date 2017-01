Cómo incluir el estampado tartán en tu armario

31 ene 2017

Si eres de las que en el uniforme del colegio llevabas falda de cuadros y, desde entonces, el tartán está vetado en tu armario, tienes que ver este nuevo capítulo de 'Dos minutos de moda' en el que Mar Saura nos enseña a lucir este estampado en mil y una prendas. Y es que, como nuestra actriz, presentadora y bloguera nos cuenta, "desde que Vivianne Westwood convirtió el estampado escocés en el mejor aliado del punk... ¡todo es posible!".

Además, Mar Saura hoy no solo nos habla de moda, sino que nos da una serie de cuidados de hidratación que no solo pasan por beber suficiente agua al cabo del día, sino que nos invita a probar la ducha escocesa para cuidar nuestra circulación y también nuestra piel. ¿Que no sabes qué es? Nos lo cuenta todo aquí:

AGRADECIMIENTOS: IKEA, Marcelo Vilá, Atrezzo y Belandsoph.

Créditos Look de Zara

Choker de Christian Dior

