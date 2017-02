Tendencia 'athleisure': cómo llevar chándal con estilo fuera del gimnasio

7 feb 2017

El chándal está de moda esta temporada, y ha salido del gimnasio para colarse en nuestras vidas en forma de looks muy sofisticados que, eso sí, tienen su propio manual de estilo. Porque, como nos cuenta Mar Saura, "la tendencia 'athleisure' nos deja looks que siempre están al borde de la tragedia, pero que al final funcionan". El truco está en saber combinar las prendas deportivas con prendas normales como hacen las 'it girl' e, incluso, ¡la Reina!

Así que si eres de las que pensaba que eso de "con chándal y con tacones, 'arreglá' pero informal" no iba contigo y ahora has caído rendida a esta tendencia, no puedes perderte este nuevo capítulo de 'Dos minutos de moda by Mar Saura para Mujerhoy".

AGRADECIMIENTOS: IKEA, Marcelo Vilá y Atrezzo.

Créditos Chaqueta y pantalón de La Condesa

Jersey de Just One

Zapatos de Jimmy Choo

Pendientes de Aristocrazy

Collares de Thomas Sabo

