La oda al feminismo de Dior en su campaña de la próxima primavera

21 dic 2016

Cuando Maria Grazia Chiuri fichó por Dior en julio, seis meses después de la marcha de Raf Simons, en los que la maison no tenía una cabeza visible, hizo historia. Fue la primera mujer en convertirse en directora creativa de la firma en la que habían trabajado otros grandes del mundo de la moda como Yves Saint Laurent, Gianfranco Ferré o John Galliano. Todos hombres. Con su llegada, una corriente feminista irrumpió en la casa que empezó a hacer sus primeros cambios hace algo más de un año, cuando fichó como embajadora a Rihanna, su primer rostro de raza negra.

La primera colección de Maria Grazia Chiuri, que debutó en octubre en la Semana de la Moda de París, estaba repleta de mensajes feministas. Ahora, dos meses después, la fotógrafa francesa Brigitte Lacombe la ha inmortalizado y ha contado con las modelos gemelas Ruth y May Bell. La campaña forma parte de un amplio proyecto: 'The Woman Behind the Lens', un trabajo fotográfico hecho exclusivamente por mujeres que dan su visión más personal de la colección.

La fotógrafa Brigitte Lacombe subraya la clara diferencia de caracteres de cada una de estas hermanas gemelas con el fin de ilustrar la percepción de Maria Grazia Chiuri sobre la concepción de la feminidad de Dior. "Me esfuerzo por estar siempre alerta y abrirme al mundo para crear moda que se asemeje con la mujer de hoy en día. Moda que corresponde al cambio en las necesidades de la mujer, se libera de los estereotipos categóricos de lo "masculino/femenino", "joven/no tan joven", "razón/emoción", que, no obstante, surgen también como aspectos complementarios", explicaba al final del desfile la Directora Artística de las colecciones de mujer de Dior.

Esta nueva campaña enfatiza una belleza moderna que sitúa a la mujer en el centro y mezcla la agilidad de lo deportivo con la sensualidad, expresada a través de un tul bordado en un vestido de noche o en un traje inspirado en la esgrima, la feminidad de las dos modelos es singular y está garantizada. La suavidad que irradia de las imágenes se acentúa aún más por los peinados naturales y el maquillaje nude diseñado por Peter Philips, el Director Creativo e Director de Imagen de Dior makeup.

"Estoy muy orgullosa y agradecida de haber sido elegida por Maria Grazia Chiuri a la hora de fotografiar su primera colección para Dior. Ha sido una experiencia maravillosa trabajar juntas en la campaña de primavera verano 2017. Maria Grazia Chiuri es fuerte y directa, abierta y generosa. Ha tenido siempre una idea muy clara sobre cómo las mujeres deben ser consideradas, punto de vista que comparto y entiendo a la perfección. Para la campaña, Maria ha optado por las modelos Ruth y May, hermanas gemelas con una particular cualidad de feminidad: delicada, sólida y por supuesto, con un fuerte vínculo como hermanas. Se hace muy fácil para mí contar con ellas así como retratarlas. Las prendas son extremadamente bonitas, espléndidas y originales. Estoy muy contenta de colaborar con Dior por primera vez”, dijo la fotógrafa.

La modelo Ruth Bell abrió el desfile y ahora posa junto a su hermana gemela May, y habla sobre las creaciones del desfile: "La colección es increíble, hay una gran cantidad de detalles en los vestidos y otras prendas, y es sencillamente maravillosa. Me encanta haber podido estar en el desfile. Fue genial trabajar con los diseñadores, el equipo de peluqueros y Peter Philips para el maquillaje, ¡todo fue magnífico!".