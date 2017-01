Las mÃ¡s elegantes de la semana del 7 al 13 de enero

13 ene 2017

Terminaron las navidades, una época en la que las alfombras rojas han brillado por su ausencia. Sin embargo, pasadas todas las fiestas, ha vuelto el glamour ¡y de qué manera! El domingo se celebraron los Globos de Oro y las celebrities lucieron sus mejores galas. Pero hay muho más.

Aunque en los Globos de Oro hubo algún que que otro batacazo estilístico como te contamos aquí, también hubo celebrities que derrocharon elegancia. Louis Roe, como es tradición, fue una de las primeras en pisar la alfombra roja de los galardones con un modelo de estilo nupcial de Monique Lhuillier, Emma Stone también estaba espectacular de Valentinio Couture y Heidi Klum con un palabra de honor de J Mendel, aunque la reina indiscutible de la noche fue Blake Lively con un Atelier Versace negro de terciopelo con detalles dorados.

Después de los galardones, las celebs se fueron de fiesta y vimos desfilar a actrices que no asistieron a la gala. Tan elegantes como sofisticadas, Diane Kruger de Nina Ricci, con un mono similar al look más controvertido de doña Letizia en los Premios ABC, y Leighton Meester con un vestido blanco con escote de vértigo de Galvan.

Más allá de los Globos

En los Globos de Oro, Sienna Miller fue muy criticada: que si su look era muy noventero, que si no se había peinado.... Su Michael Kors cut out no gustó mucho (aunque a nosotras sí) e intentó resarcirse en el estreno de 'Live by Night' en Hollywood con un Gucci azul y dorados con transparencias a la altura del abdomen.

Amy Adams también dio una lección de estilo con un vestido negro de manga corta y ceñido de Armani con el que posó en la Paseo de la Fama al lado de su estrella, el mismo tono por el que se decantó Karlie Kloss en una de sus salidas de noche y que te propusimos copiar con prendas low cost.

El broche final a la semana lo han puesto Bárbara Lennie en el cóctel preGoya, que estaba radiante con vestido de Hugo Boss con cuerpo negro y falda estampada, y Emma Stone, que se decantó por un vestido lencero granate de The Row y sandalias de pulsera para la premiere de 'La, La, Land' en Londres.