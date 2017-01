La moda de usar y tirar forma parte de la crisis de valores en la que estamos inmersos

14 ene 2017 ana santos

En la última edición de Mercedes Benz Fashion Week Madrid, Ulises Mérida presentó Luz, su colección para esta próxima primavera-verano. "En un desfile te juegas un montón de cosas. Digamos que es como un parto con final feliz", dice. Sobre todo, si las críticas son buenas y alaban tus propuestas.

Entre ellas, más de una docena de camisas blancas diferentes que desfilaron por la pasarela en un claro homenaje a la mítica Bettina de la maison Givenchy. Ahora, como si fueran lienzos, todas ellas cuelgan de las paredes de un antiguo garaje del madrileño barrio de las Letras, que el diseñador y su socio han transformado en un espacio vanguardista en el que conviven su tienda y el taller.

d. r. Su espacio de trabajo d. r. Ha instalado en un mismo espacio su estudio y taller. d. r. Entre maniquís y bocetos, recibe a sus clientas. d. r. Su lugar para las telas y vestidos.

Mujerhoy Los clásicos atemporales parecen parte fundamental de su filosofía.

Ulises Mérida Así es. Creo que esta crisis económica es realmente una crisis de valores. Este concepto de obsolescencia, de usar y tirar, que no solo existe en la moda, nos debería hacer reflexionar. Creo en las señas de identidad y me gusta reconocer la autoría de una pieza. Respeto a los diseñadores que cambian constantemente, pero yo no lo concibo. Al igual que la camisa blanca, mis cinturones Obi me acompañan siempre.

MH ¿Un reflejo de su influencia oriental?

UM Tuve la suerte de trabajar con Jesús del Pozo, con el que compartía unos códigos muy similares. Ya en la escuela, me decían: "Tú eres muy Jesús". Mientras otros se fijaban en Versace, yo lo hacía en los diseñadores japoneses, me fascinaba el mundo oriental y esa forma que tienen de concebir los volúmenes. El corte por el corte no me interesa; para mí, el diálogo con los tejidos es primordial.

MH ¿Cómo llega un chico de Gálvez, un pueblo de Toledo, a ser diseñador de moda?

UM Tenía que ser así. Yo soy el pequeño de cinco chicos y cuando veía coser a mi madre, me impresionaba cómo una tela se transformaba en una camisa. Tenía clarísimo que lo mío era esto, pero a mi familia le costó entenderlo. En 1989 la gente ajena a este mundo pensaba que ser diseñador de moda era ser una modista que hacía ojales. Fue una lucha personal hasta que se dieron cuenta de que no había nada que hacer.

MH ¿Hace prêt-à-porter de lujo o es más costura a medida?

UM Empezamos con costura porque no teníamos capacidad de producir. Pero poco a poco comenzamos a organizar pequeños encuentros con clientas y nos atrevimos con este espacio en el que abarcamos desde un prêt-à-porter con precios no muy elitistas a una semicostura a medida.

MH ¿Se puede sobrevivir al low cost?

UM El low cost cubre necesidades de consumo inmediato, pero yo no compito en esa liga.

MH La frase "No es lo que llevas puesto, es lo que dice de ti" da la bienvenida en su web. ¿Es una declaración de intenciones?

UM Es lo que pienso, y siempre ha sido así. Disfruto mucho en el desfile cuando veo a las modelos con mis diseños. Pero cuando una clienta me dice: "No sabes lo feliz que me has hecho", esa sensación está por encima de todo.

MH ¿Y esa clienta es como la había imaginado?

UM Mi clienta se ha ido definiendo poco a poco. Es una mujer con experiencia, que conoce las tendencias y tiene claro si le interesan o no, pero que cuando viene aquí sabe que va a encontrar una prenda que podrá llevar siempre.

MH ¿La calle es su mayor inspiración?

UM Soy muy analítico y a mí me influye muchísimo. Pero no necesariamente algo que me parezca muy bonito, sino una mezcla de colores, un detalle...

MH ¿El buen gusto ha muerto?

UM Lo que entendíamos por buen gusto se ha diluido mucho y me parece perfecto; el feísmo es mágico. Lo fácil es hacer un vestido elegante, pero lo difícil es diseñar cosas aparentemente feas, mezclarlas y conseguir que eso sea bello. Es un fenómeno muy interesante.

MH ¿Qué le parece esta nueva corriente de poner a la venta inmediatamente lo que se presenta en la pasarela?

UM Es lógico, porque con las redes sociales y el mundo virtual las colecciones se ven en tiempo real y se genera una necesidad. Incluso nosotros lo hacemos con algunas prendas.

MH ¿Qué impacto tiene que una celebrity lleve un vestido suyo?

UM Obviamente, para mí es beneficioso, pero me gustaría que hubiera un mayor apoyo a la moda española por parte de los sectores influyentes.