AsÃ­ se lleva el 'look navy' en invierno segÃºn Gigi Hadid

16 ene 2017

No hay tendencia que se le resista ni momento del día en el que no dé una lección de estilo. Gigi Hadid, además de ser la novia de América de las pasarelas, también es una it girl y cada día hace méritos para serlo. Que el estilo naútico está de moda, la lleva: da igual que en Nueva York esté nevando o que caigan chuzos de punta.

GTRES Gigi Hadid llegó a su apartamento de Nueva York con un nuevo mono de su colección para Tommy Hilfiger. GTRES Coordinò el mono con unos botines de charol y un bolso de Mansur Gavriel. GTRES Cuando llegó la noche, se resguardó del frío con un abrigo también negro.

Con un look en total black, el ángel de Victoria's Secret apareció por su apartamento de Nueva York. No temía al frío porque a pesar de las bajas temperaturas se resistió a llevar abrigo y tiene una gran razón: quería lucir a toda costa su mono de Tommy Hilfiger.

Con detalles en blanco, cremallera central, doble bolsillo a la altura del pecho y cinturón, el mono de Gigi Hadid está agotado en la web de la firma. Los monos no son fáciles de llevar, pero ella salió airosa al combinarlos con botines de charol negro y un bolso de Mansur Gavriel.

La modelo es la mejor embajadora de sus diseños y ha conseguido que el mono que creó para Tommy Hilfiger sea todo un éxito. ¡Normal que ya esté todo casi listo para su próxima colección con la firma americana!

