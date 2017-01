Theresa May no hace patria: sale en la edición americana de Vogue

16 ene 2017

Era cuestión de tiempo que la Primera Ministra británica saliera del armario de la revistas de moda, ya que no ha tenido conveniente en confesar que es una amante a la ropa, especialmente de los zapatos con un “twist” de estilo. ¿Por qué es noticia esta portada de Theresa May? Lo polémico de su decisión no es tanto que acceda a un territorio que se suele catalogar de frívolo, sino que haya elegido la edición estadounidense de “Vogue” y no la británica para hacerlo.

No termina de encajar en la particular visión del mundo de Theresa May, defensora a ultranza de las esencias británicas hasta el punto de liderar el complicadísimo Brexit, que prefiera posar para una revista estadounidense que para una británica. De hecho, Margaret Thatcher, de cuyo estilo se han escrito kilómetros de líneas, se dejó caer por dos veces en las portadas del “Vogue” nacional. Al parecer, el reportaje se realizó a petición de la mismísima Anna Wintour, fue fotografiado por Annie Leibovitz, quien antes había retratado a Michelle Obama, y se publicará en la edición de abril.

Lo cierto es que Theresa May será la primera 'premier' británica que aparezca en esta revista. Fuentes de Downing Street ya ha negado que esta decisión tenga que ver con el viaje que ese mismo mes permitirá el encuentro de May con Donald Trump. Sí da la casualidad que, este mismo mes de enero, Anna Wintour recibió de manos de la reina Isabell II y en presencia de Theresa May una prestigiosa condecoración de la corona británica, el grado de Dama Comandante.

También te va a interesar:

- Theresa May, lo 'fashion' entra en Westminster