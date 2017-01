El tutÃº de cinco euros de Sarah Jessica Parker en Sexo en Nueva York puede ser tuyo

16 ene 2017

No hay fashion victim que se precie que no disfrute comprando y el placer es aún mayor si se trata de una ganga. Hay pocas piezas tan icónicas y baratas como el tutú que llevaba Sarah Jessica Parker en la cabecera de 'Sexo en Nueva York'. La directora de vestuario de la serie se topó con tal chollo que no se resisitió a comprarlo.

Patricia Field, la directora de vestuario de la serie más fashion de la televisión, fue quien adquirió el tutú beige de Carrie Bradshaw y que nadie quería, de hecho lo cogió de un cesto de prendas en rebajas.

Entonces Field no sabía que su ganga se acabaría convirtiendo en una de las piezas clave en la historia de la televisión y de la moda, tanto que esta temporada las faldas como las de la periodista más fashion de Nueva York son tendencia.

"Lo vi y me tiré a por él sin saber si lo íbamos a usar. Grabamos con varios looks la cabecera y ninguno nos convencía hasta que probamos con esta falda y quedó perfecta", contó. Menos le gustaba a Sarah Jessica Parker, que confesó a 'People' que nunca se convertirán en su must have. "Personalmente nunca me lo pondría", dijo.

Cinco dólares, algo menos de cinco euros al cambio, fue lo pagó por la falda la respondable de vestuario de 'El diablo viste de Prada' y 'Betty la fea' que acaba de crear una réplica que vende en su web por 140 dólares (unos 132 euros). Un precio que poco tiene de chollo.

