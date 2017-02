CÃ³mo ganar dinero con la colecciÃ³n 'ediciÃ³n limitada' de Zara

2 feb 2017 Cristina Casillas - Finanzas.com

Llevamos varias temporadas hablando de las prendas virales de la marca insignia del gigante textil Inditex. La famosa chaqueta amarilla (de polipiel) de Zara se convirtió en must y en plataformas de compraventa de ropa se vendían por el doble de su precio en tienda, aunque estas operaciones no tuvieron tanto éxito puesto que no se trataba de una edición limitada y en la mayoría de las tiendas llegaron a rebajas.

Sin embargo, todo lo contrario ha ocurrido con las ediciones limitadas de prendas de Zara. Se trata de prendas muy llamativas que solo se venden en su tienda 'online' y con un stock determinado y que se agotan en minutos cuando salen a la venta. Este invierno ha habido dos casos, en ambos se trata de jerseys bordados, uno en azul marino y otro en gris oscuro, que se vendían a 59,95 euros en Zara y que han llegado a venderse hasta 125 euros en plataformas como Chicfy o Vinted.

Ahora mismo, hay otra prenda de la colección primavera-verano que amenaza en convertirse en objeto de deseo de muchas 'fashionistas' y que puede alcanzar precios desorbitados fuera del universo zarero. Se trata de un jersey también con bordados florales en gris perla. En la web está agotado en las tallas L y S y se vende por el módico precio de 59,95 euros, pero que ya se puede encontrar en las citadas plataformas a un precio desorbitado de más de 100 euros, casi el doble que el precio oficial.

