Qué ponerte cuando no sabes qué ponerte, según Olivia Palermo

18 abr 2017

¿Cuántas veces abrimos el armario y pronunciamos eso de 'no tengo nada que ponerme'? No pienses la cifra porque seguro te pasa todos los días. Y es en esos momentos cuando hay que tirar de imaginación o, en su defecto, inspirarnos en algún look de alguna famosa o influencer. Y en nuestro look de martes nos hemos propuesto copiarle el look a Olivia Palermo.

GTRES Olivia Palermo aportó por un look sencillo pero cargado de sofisticación gracias a los complementos GTRES Usó unos slippers negros con bordados que le añadieron un toque de color al llok GTRES El bolso bicolor de mano fue clave en uno de los últimos looks más básicos de Olivia Palermo

La it girl ha lucido un look monocolor negro muy fácil de clonar y a la vez cargado de sofisticación gracias a los complementos, sobre todo el bolso, la pieza clave su outfit de entretiempo.

Apostó por un pantalón pitillo negro que combinó con un jersey en el mismo tono y un abrigo oscuro. La nota de color la ponían los zapatos, también en negro pero con unos bordados rojos y rosas, y un bolso de mano rosa y marrón. ¡Y hemos fichado unas prendas muy similares!

D.R. Bolso bicolor de Parfois (23,99 euros) D.R. Gabardina de H&M (59,99 euros) D.R. Jersey negro de Pull & Bear (16,09 euros) D.R. Mocasines destalonados de Mango (49,99 euros) D.R. Pantalón tobillero de Zara (19,95 euros)

