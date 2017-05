Cómo hacer el cambio de armario perfecto

7 may 2017

La primavera ya se instaló hace unas semanas, pero la variación tan brusca de temperaturas y la pereza han hecho que más de una todavía no se haya enfrentado a esa tarea que tantos quebraderos de cabeza nos da: el cambio de armario. Pero como no queda más remedio que ponernos manos a la obra si no quieres ir con jersey de lana en pleno mes de junio, te dejamos unos pequeños trucos para que sea lo más eficiente posible:

Empieza de cero

Es importante que antes de comenzar a ordenar vacíes el armario por completo. Aprovecha para limpiar a fondo cada uno de los estantes y para analizar concienzudamente todo lo que tienes. Es entonces cuando llega el momento clave: deshacerte de lo innecesario.

Lo primero, con la ropa que no te sirva. Si has dejado de utilizar esa talla no lo conserves, no hará más que recordarte que no puedes ponértelo. Y lo segundo, deja de acumular espacio y polvo con artículos que ni si quiera recordabas estaban ahí. Aquí tienes varias formas de hacerlo. Puedes utilizar el método Kondo ('La magia del orden'), que consiste en coger prenda por prenda y analizar si éstas te hacen o no felices; o simplemente pararte a pensar cuánto te has puesto cada una en los últimos meses. En cualquier caso, si la respuesta es negativa o un periodo demasiado largo de tiempo, deshazte de ella. No la echarás de menos.

¿Y qué hago con lo que ya no quiero?

Aquí también tienes varias opciones entre las que elegir la que mejor se adapte a tus necesidades. Puedes aprovisionar a tu hermana, prima o amiga de lo que ya no quieres, o incluso aprovechar a sacarte un dinerito extra si la ropa está en buen estado. Existen multitud de webs en las que vender aquello que no utilizas (consúltalas aquí) y así recuperar parte de la inversión.

Momento de organizar

Una vez tengas claro qué es lo que se queda en tu armario y qué es lo que sale, llega la hora de ordenarlo. Si ves algo sucio, lávalo. Se conservará en mejor estado si optas por limpiarlo y plancharlo antes de guardarlo. Evitarás que se estropee o amarillee, además de que lo tendrás perfecto para utilizarlo cuando vuelvas a necesitarlo.

Recuerda mantener los básicos siempre a mano: camisetas blancas, pantalones vaqueros, americanas, camisas... son piezas atemporales que pueden sacarte de un apuro en cualquier época del año. El resto de piezas, sepáralas con cabeza para optimizar el espacio. Aquí hay varias opiniones al respecto, pero lo habitual suele ser que camisas, blusas, chaquetas, vestidos y faldas vayan colgados para evitar que se arruguen, mientras que camisetas, sudaderas o jerseys pueden ir doblados en estantes.

Si te animas, organiza todo por looks que suelas utilizar o por tipología de prendas y colores. Puede resultar más complicado pero a largo plazo ahorrarás tiempo a la hora de decidir qué ponerte.

Tienes más trucos y consejos para ordenar bien tu armario aquí y aquí.