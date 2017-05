Elsa Pataky tiene más estilo que Sara Carbonero (y Paula Echevarría)

9 may 2017

Cuando hay que poner cara a una it girl patria, el primer nombre que suena es el de Paula Echevarría, que tiene un blog de moda y no hay red carpet en la que no se cuele entre las mejor vestidas. La actriz de 'Velvet' conoce las tendencias al dedillo, tanto que sus looks no tienen nada que envidiarle a ningún editorial de moda, de hecho, en ocasiones incluso se la ha criticado por su excesiva sofisticación y ser capaz de llevar todas las tendencias de la temporada en un mismo outfit.

Paula Echevarría, con varias tendencias en un mismo look pinit GTRES'

Pero de lo que no hay dudas es de que la asturiana es todo un referente de estilo para muchas mujeres. O al menos lo era hasta ahora porque según una encuesta recientemente publicada por Showroomprive.com, el segundo mayor club privado de ventas de moda online de Europa, Paula no es una intocable en el mundo fashion y, tras el reinado de Sara Carbonero en 2016, éste Elsa Pataky se le ha adelantado.

Elsa Pataky y Sara carbonero, en dos photocall pinit MUJERHOY'

En una muestra representativa de 720 personas, 50% hombres y 50% mujeres), Elsa Pataky, con 18.15%, ha desbancado a la mismísima Sara Carbonero (que fue la mamá celeb mejor vestida del 2016). Elsa, a sus 40 años está en su mejor momento, es una mamá todoterreno que puede presumir de cuerpazo, marido e hijos. Familiar 100%, fue capaz de dejar aparcada su carrera profesional para dedicarse en cuerpo y alma al cuidado de sus tres retoños: India, Tristán y Sasha. ¿Su estilo al vestir? Hippie chic. Para el día a día, apuesta por la moda boho; mientras que para los eventos nocturnos más VIP, elige outfits glamurosos y sensuales que la hacen deslumbrar.

Paula Echevarría, con un porcentaje de un 18.04%, un año más repite posición quedándose de nuevo en segundo lugar. La actriz, es una de las influencers españolas que marca tendencia allá donde vaya. Su única hija Daniella es su debilidad y ahora además, es su gran apoyo para superar la difícil situación sentimental que atraviesa. La conexión entre ambas es tal, que se las ha podido ver en innumerables ocasiones vestidas iguales (o casi). Sí, madre e hija ¡están a favor de la moda twinning!

Sara Carbonero, (16.49%). Aunque este año ha perdido su privilegiado puesto y ha dejado de estar en cabeza, se mantiene dentro del “top 3”, y es que Sara, es mucha Sara. Ella representa a la perfección el street-style, viste de forma casual y desenfadada pero siempre estilosa. Por ello, sigue como icono de moda en el top of mind de los españoles. Sin duda, en unos años contagiará a sus pequeños, Martín y Lucas, de su buen gusto al vestir.

