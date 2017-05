Dolce&Gabanna reconoce haber copiado a Vivienne Westwood

12 may 2017 MUJERHOY

"Sí, es verdad. Éramos unos estúpidos e ignorantes cuando hicimos esto. Pedimos perdón a la genio Vivienne Westwood por prestar demasiada atención a su trabajo". Con estas palabras, Stefano Gabbana reconocía en su cuenta de Instagram haberse apropiado de una de las creaciones de la diseñadora. La pieza en cuestión, un collar con las letras formando la palabra "SEX" que Gisele Bündche lució en un desfile de los italianos de 2003.

El causante de esta disculpa pública ha sido el montaje de imágenes que publicó la cuenta 'Who did it first' (Quién lo hizo primero), un perfil de la red social que tiene como objetivo dar a conocer las "inspiraciones" algo dudosas del mundo de la moda. Fue a partir de esa publicación por la que Stefanno Gabanna aprovechó a dar a conocer el "parecido razonable" que existía entre una de las sandalias presentadas por Chanel y un modelo que Dolce&Gabbana creó hace unos años.

De confirmarse el "clon", ¿será capaz Karl Lagerfeld de pedir perdón a los italianos?