La extraña obsesión de Victoria Beckham por la misma falda y los mismos zapatos

17 may 2017

"Perdicar con el ejemplo es el mejor argumento", dice el refranero español. Y eso, en lo que a moda se refiere, es lo que hace Victoria Beckham con sus diseños. Ella es el mejor escaparate de la moda que sube a la pasarela y que vende en las tiendas en su web. De hecho, no hay día en el que la diseñadora no lleve una de sus creaciones y no le importa incluso repetir modelito. Eso sí, de distinto color. ¡Faltaría más!

Las faldas fetiche de Victoria Beckham pinit Mujerhoy'

Su última obsesión fashion, además de la camisa blanca, que es la protagonista de la mayoría de sus looks al más puro estilo Carolina Herrera, es una falsa plisada de terciopelo. La primera vez que la lució fue el otoño pasado en color verde, durante un viaje a París estrenó un modelo rosa con la que se dejó fotografiar en la Torre Eiffel por su hijo Brooklyn Beckham y en Japón, donde ha estado en los últimos días, se ha enfundado la misma falda pero en color lila.

Solo la verde está disponible en su web, donde está a la venta por 1475 euros, y hay modelos similares a la rosa y a la lila, por 1130 euros y 870, respectivamente.

Las faldas no son las únicas prendas fetiche de la ex spice girl, también tiene unos zapatos imprescindibles. Abotinados y con el tacón metálico, los tacones de los que no se baja Victoria Beckham desde hace unos meses pertenencen a su propia línea y están a la venta todavía en la web en marrón, blanco y negro por 690 euros.

Los zapatos que obsesionan a Victoria Beckham pinit MUJERHOY'

Pero lo de Victoria no es un caso aislado, también le ocurre a Rihanna, Eva Longoria, Selena Gomez, la reina Letizia...

(La obsesión de algunas famosas por unos zapatos... ¡los tienen en varios colores)

