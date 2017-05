Olivia Palermo nos enseña a combinar azul y negro con éxito

27 may 2017

Hace años se empeñaron en convencernos de que en un mismo look no podíamos combinar colores como el rosa con el rojo o el azul marino con el negro. Y aunque, afortunadamente, los tiempos han cambiado, siguen siendo combinaciones a las que a muchos nos da miedo enfrentarnos.

A Olivia Palermo no. La 'it girl' sabe muy bien cómo llevarlo con estilo y ha vuelto a darnos una lección en una de sus últimas apariciones por las calles de Nueva York con un look mucho más casual de lo que nos tiene acostumbrados.

Falda midi, botas biker, jersey de punto y americana con botonadura dorada son los ingredientes de este 'outfit' en el que azul oscuro y negro conjugan con éxito. Como contrapunto, el azul pastel del bolso de Tiffany que Olivia Palermo ha lucido durante su paseo.

Una propuesta de entretiempo con la que la influencer americana nos ha conquistado, ¿y a ti?