29 may 2017

El Festival de Cine de Cannes ha echado el cierre y las famosas ya están de vuelta en sus casas. Kendall Jenner, que ha lucido algunos de los looks más llamativos de la alfombra roja, cogió un vuelo a Los Ángeles este fin de semana y su modelito estaba a la altura de los que se ha enfundado en la red carpet.

El look de aeropuerto de Kendall Jenner pinit Cordon Press'

Para un viaje largo, la socialité ha apostado por un outfit cómodo pero cargado de sofisticación: sudadera de punto y pantalones Capri a juego de color beige y para resguardarse del frío del avión optó por una bufanda en la misma gana cromática que sus dos piezas de estilo 'athleisure'.

Pero lo que realmente llamaba la atención de su look no era el bolso de mano de Hermés, tampoco el conjunto ni las gafas de sol, sino las botas a todo color con las que completó su look de aeropuerto. Todas las miradas se centraron en sus pies: sus botines con estampado de claveles de Balenciaga, valorados en casi 800 euros, ponían la nota primaveral al modelito.

Detalle de las botas de Balenciaga de Kendall Jenner pinit Cordon Press'

Este modelo, con las flores favoritas del diseñador español, está creado a base de spandex, el tejido de los jerséis brillantes y elásticos que toma la inspiración en la ropa deportiva de los años 80.

