Estas son las gafas de sol de Elsa Pataky que tú también querrás

2 jun 2017

Hace tiempo que las gafas de sol se han convertido en uno de los complementos de moda más 'trendy' de nuestro armario. Combinamos sus colores y formas con nuestro look, cambiamos de modelo tanto como de bolso o zapatos y las tendencias marcan las siluetas que más se llevan cada temporada. Por si fuera poco, nos hacen sentirnos más seguras y vernos más guapas.

Sí, como lo lees: según un estudio de la Universidad de Notthingam publicado hace un par de años, con sus cristales oscuros ayudan a ocultar asimetrías, dan un aspecto más armónico a nuestro rostro y, además, este mismo informe asegura que las gafas de sol nos hacen más misteriosas y, por tanto, más interesantes, porque no dejan que nuestro interlocutor 'lea' nuestros ojos.

Las famosas nos inspiran con ese aire sofisticado que aportan y, si hay una 'celebrity' nacional que influye con sus looks más allá de nuestras fronteras, esa es Elsa Pataky, que ahora, además de inspirarnos con sus looks de alfombra roja, sus 'street styles' de aire boho y su envidiable 'slow living' junto a su idílica familia, lanza una colección cápsula exclusiva de gafas de sol de mano de la firma 'made in Spain' Clandestine.

Dicen que "todo depende del cristal con que se mire", pero si hay algo que nos ha quedado claro es que Clandestine llega al mercado online para hacer que "no te conformes con lo común... pudiendo elegir lo excepcional". Y eso excepcional es una colección de gafas de sol de "estética desenfadada y un toque canalla que conecta directamente con la generación 'millennial'" con diseños actuales, materiales de alta calidad y máximo confort, ultraligeras, muy resistentes y que, además, cuidan tus ojos gracias a sus lentes polarizadas de máxima protección contra las radiaciones solares.

En palabras de Miguel Díaz, uno de los socios fundadores, "Clandestine nace con unos objetivos muy claros: ofrecer un producto de alta calidad, a un precio competitivo y con un fuerte sentido solidario". Solidario, sí, porque si parecerte a Elsa Pataky no fuera suficiente aliciente, Clandestine representa un novedoso modelo de negocio marcado por un fuerte carácter solidario nunca visto hasta ahora, pues destinará un 50% de todo su beneficio a la Fundación Juegaterapia, que ayuda a los niños con cáncer.

