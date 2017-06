Heather Marks: "No es fácil equilibrar lo público y lo privado en las redes"

3 jun 2017

Ha protagonizado más de 40 campañas para Moschino, Armani, Calvin Klein, Dolce & Gabbana, Just Cavalli, Lacoste, Max Mara... Sus cifras son de vértigo. Ganó un concurso de modelos a los 12 años y con 15 debutó en la alta costura. Ese mismo año, 2004, hizo más de 45 desfiles internacionales. Desde entonces, es una de las tops más deseadas para las grandes campañas, con trabajos para firmas de belleza como Revlon, Nars y M·A·C; o de ropa interior, como Victoria´s Secret. Es canadiense, pero desde hace años vive en Nueva York, en su apartamento de Greenwich Village, con su Bulldog Inglés, Otis.

Mujerhoy ¿Qué es lo más gratificante de su trabajo como modelo?

Heather Marks Tener la oportunidad de trabajar con gente muy inspiradora, creativa y con enorme talento de todas partes del mundo. Aprendo muchísimo de todos ellos.

Mujerhoy Trabaja desde la adolescencia...

Heather Marks Ni en mis mejores sueños habría imaginado tener la mitad de la carrera que tengo. No hay un solo día que no me sienta agradecida por estar donde estoy.

Mujerhoy ¿Eso es el éxito?

Heather Marks El éxito es conseguir un impacto positivo en la vida de otras personas. Echar la vista atrás y saber que lo has hecho bien con las decisiones que has tomado y cómo te has comportado con los demás.

Mujerhoy ¿Qué hace en un día sin sesiones?

Heather Marks Soy una apasionada del pilates, estoy a punto de conseguir mi certificado. Además, soy voluntaria en una asociación.

Mujerhoy ¿En qué acciones sociales está implicada?

Heather Marks Trabajo ayudando a gente sin hogar. Soy voluntaria en una iglesia local y atiendo a quienes no tienen recursos a la hora de comer. En mi corazón también hay lugar para proteger a los animales: trabajo con una protectora y acudo a la perrera para darles de comer, lavarlos, sacarlos a pasear... Tenemos que tomar conciencia de que cualquier pequeño problema que podamos ayudar a solucionar es una contribución muy valiosa para los demás.

Mujerhoy ¿Practica deporte?

Heather Marks Sí, soy muy activa. Paso los veranos haciendo windsurf y esquí acuático; y en invierno esquío. Me gusta el contacto con la naturaleza desde que era niña. Crecí a las afueras de Calgary y tuve una infancia muy feliz.

Mujerhoy ¿Vive allí su familia?

Heather Marks Sí, entre Calgary y Vancouver, así que voy a visitarlos en vacaciones y cada vez que tengo algún fin de semana largo. La familia es mi referente vital; crecí con otros tres hermanos y todos tienen hijos, así que somos muchos... Este verano estamos organizando ya las vacaciones para reunirnos todos en una casa que tenemos en British Columbia.

Mujerhoy ¿Cómo influyen los cambios de la industria en su profesión?

Heather Marks El mayor cambio es la aparición de las redes sociales, que dan voz a las modelos y las convierten en una parte activa de la comunicación. Las redes son una plataforma para opinar y compartir, pero es una tarea compleja y delicada: nunca es fácil encontrar el equilibrio entre la parte pública y privada de tu vida.