Heidi Klum venderá su nueva colección en Lidl a precios low cost

6 jun 2017

Los diseñadores consagrados han visto en las firmas low cost una gran baza. Hace solo unos meses Victoria Beckham creó una colección al alcance de todos los bolsillos para Target (el Hipercor de Estados Unidos), el invierno pasado Kenzo se asoció al gigante de la moda sueca H&M para lanzar una colección cápsula y ahora es Heidi Klum, que tiene su propia firma de lencería, se une a Lidl en su nueva aventura fashion.

La cadena de supermercados acaba de anunciar su primera colaboración con la alemana, que creará una colección cápsula para Esmara. Diseñada por la propia Heidi Klum e inspirada en su característico estilo, se pondrá a la venta este otoño en todas las tiendas Lidl, no solo de España, sino del resto de los países en los que la compañía está presente alrededor del mundo.

“Lidl es conocido en todo el mundo por ofrecer productos de calidad a precios accesibles. No puedo estar más orgullosa de nuestra primera colaboración, ¡porque la moda debe ser divertida y todo el mundo debe poder disfrutar de ella! He disfrutado mucho en todo el proceso creativo de cada una de las piezas de esta colección y no puedo esperar más a que todos la veáis. ¡Espero que os guste tanto como a mí!", ha contado la modelo sobre su nuevo proyecto creativo que se une así a 'Heidi Klum Intimates', su línea de ropa interior.