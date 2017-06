6 jun 2017 melissa gonzález

Con los meses de verano a la vuelta de la esquina, seguro que ya tienes comprada la entrada de algún festival de música donde lucir tus mejores modelitos y pasarlo en grande junto a tus amigos. El pistoleto de salida lo dio Coachella y partiendo de ahí le siguen varios festivales como pueden ser el pasado Primavera Sound, donde se han dejado ver numerosas celebridades, o el Arenal Sound. Los festivales han conseguido hacerse un hueco en nuestra agenda y deben ser parada obligarotia al menos una vez al año. Además de ser una buena excusa para viajar y conocer otras ciudades, son los encargados de dar color, buenas vibraciones, motivación y música, mucha música a nuestra verano.

Desde que en 1978 se celebrara el primer festival de música en nuestro país, el Instituto Nacional de Estadística calcula que en España se celebran cada año 970 festivales, por lo que generan unos ingresos millonarios y cada vez ganan más espectadores. Solo Arenal Sound (Burriana, Castellón) reúne a más de 260.000 asistentes cada año.

Gracias a la repercusión que van ganando los festivales con el paso de los años, las influencers no se pierden ninguno de estos eventos y aprovechan para enseñar sus mejores looks. Cada una a su estilo, pero todas en sincronización y armonía con el espíritu festivalero. Echa un vistazo a los siguientes imprescindibles para estar a la última en tus próximas citas musicales.

Shorts

Mad Max Una publicación compartida de Nina Urgell Cloquell (@ninauc) el 5 de Jun de 2017 a la(s) 1:58 PDT

Los shorts son el protagonista indiscutible. Da igual que sean de tiro alto, con el bajo sin rematar, claros, oscuros... Combinan con todo y Nina, además, los lleva con calcetines de rejilla, dándole un toque moderno y desenfadado.

Camisas hawaianas

Happiness is this ️ #rimmelgirlincoachella #palmsprings #totallookasos Una publicación compartida de Alba Paul Ferrer (@albapaulfe) el 15 de Abr de 2017 a la(s) 12:11 PDT

Alba Paul opta siempre por sus inseparables camisas con estampado hawaiano. Mientras otras 'celebs' las llevan cerradas y con un nudo en la parte inferior, ella las prefiere al estilo boyfriend, como este outfit de Coachella.

Vestidos

ATTITUDE Morning Sunday! #morning #palmsprings #lifeisattitude #california Una publicación compartida de MARTA CARRIEDO (@martacarriedo) el 23 de Abr de 2017 a la(s) 9:44 PDT

Frescos y cómodos. Si los combinas con deportivas o botines llevarás un total look boho chic. Además, se llevan con las mangas acampanadas y el toque oversize ha de estar siempre presente. Marta Carriedo en Coachella.

Sombreros

When the sun goes down #dulceidaxrimmel #rimmelgirlincoachella #Coachella Una publicación compartida de Aida Domenech (@dulceida) el 17 de Abr de 2017 a la(s) 11:25 PDT

Otro must en los festivales son los sombreros, gorras... No sabemos si ayudan a sobrellevar el calor, pero sin duda son tendencia y hacen que tus looks sean más sofisticados. Dulceida lo llevó así en Coachella 2017.

Chaqueta vaquera

by @berta__vazquez #PrimaveraSound Una publicación compartida de Úrsula Corberó (@ursulolita) el 4 de Jun de 2017 a la(s) 10:51 PDT

No solo sirve para las noches en las que refresca, sino que también es un complemento que ayudará a cualquier look, ya que combinan con todo. La actriz Úrsula Corberó la llevó al estilo étnico en el Primavera Sound 2017.

Accesorios

Yesterdays look at #coachella Una publicación compartida de Emelie Natascha Lindmark (@emitaz) el 16 de Abr de 2017 a la(s) 10:08 PDT

Wild wild love #rimmelgirlincoachella #dulceidaxrimmel #ghdwanderlust #GlobalHairDays Una publicación compartida de Aida Domenech (@dulceida) el 17 de Abr de 2017 a la(s) 10:07 PDT

Emilie Natascha sabe combinar sus shorts y camisa con nudo con un montón de accesorios. Aida Domenech (Dulceida) por su parte, prefiere decorarse el pelo. En los festivales cuanto más, mejor. Collares, anillos, cadenas para el cuerpo, tiaras... todo vale.

Pegatinas y purpurina

MERMAID VIBES #ScandalEyesReloaded by @icanteachyou - #RimmelgirlinCoachella #GigixRimmel Una publicación compartida de Gigi Vives (@gigi_vives) el 23 de Abr de 2017 a la(s) 11:56 PDT

No todo es para el cuerpo, el rostro también debe ir acorde al espíritu de los festivales. Si te echas purpurina en la cara y en el pelo y te pegas piedrecitas o pegatinas en la parte central de la frente, al estilo bindi, o haciendo la forma de tus cejas, conseguirás una imagen como las mujeres asiáticas.

Tatuajes

Ssssssssss spikes shells sparkles stars and smiles ️ with my love @wildandfreejewelry Una publicación compartida de M I M I (@mimielashiry) el 27 de Sep de 2016 a la(s) 2:21 PDT

Vayas al festival que vayas, seguro que te encuentras muchos puestecitos donde venden tatuajes temporales. Se llevan de todos los tamaños, en cualquier parte del cuerpo y plateados y dorados. Si brillan mejor.

Bolso, mochila o riñonera

This was my first time at Coachella, and it's been such an amazing experience ️ Thanks to @revolve for taking care of me, and thanks to my partner in crime @emitaz Now - time to chill and enjoy LA! (find my festival looks on my blog!) Una publicación compartida de Janni Delér (@jannid) el 18 de Abr de 2017 a la(s) 1:48 PDT

En algún lado tendrás que guardar el móvil y el kit de supervivencia para un duro día de festival: pintalabios, máscara de pestañas, toallitas... Eso sí, siempre conjuntado con tu look de festivalera.

Además...

