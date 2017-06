7 jun 2017

Olivia Palermo es fuente de inspiración para las amantes de la moda, una de las 'influencers' con más estilo del panorama internacional, el mejor ejemplo para crear nuestros 'street styles' y, encima, un referente de 'savoir faire' a través de su cuenta de Instagram. Por eso, descubrir sus secretos de vestidor se antoja como la 'piedra filosofal' de cualquier 'fashionista' que se precie. Y nosotras lo hemos hecho...

La 'socialité' vuelve a prestar su imagen para la campaña de MAX&Co., una firma con la que se identifica y de la que "me gusta todo, porque está pensada para una mujer joven y elegante que no tiene miedo a jugar con los colores y estampados", y que "refleja a la perfección mi estilo personal y entiende las necesidades de la mujer moderna".

El estilo de Olivia Palermo, en 15 preguntas de moda

Mujerhoy.com ¿Cuál es el mejor consejo de belleza que puedes darnos?

Olivia Palermo Que la ropa que tienes te siente como un guante, porque eso es lo que marca la diferencia.

Mujerhoy.com ¿Cómo definirías tu propio estilo?

Olivia Palermo Ecléctico con un toque de refinamiento, por eso tiene tantas similitudes con la mujer MAX&Co., porque mi estilo es clásico, limpio, versátil, y esta marca crea looks para 'working girls' pero que, después del trabajo, hacen muchas más cosas.

Mujerhoy.com ¿Cuáles son los cinco básicos de tu armario?

Olivia Palermo Unos pantalones de cuero, un par de 'cropped jeans', una falda midi, un suéter de cashmere y unas botas altas.

Mujerhoy.com Eres una mujer que se pasa el día viajando, ¿cuáles son tus trucos para hacer un buen equipaje?

Olivia Palermo Llevo un equipaje Rimowa en el que guardo todos mis accesorios (zapatos, joyas, cinturones, gafas de sol, y mis 'gadgets'...) en bolsas herméticas o en mis neceseres Smythson. Así siempre sé dónde está cada cosa.

Mujerhoy.com ¿Qué no puede faltar en tu maleta?

Olivia Palermo Un suéter de cashmere, mi cargador Mophie y mi carcasa Vianel para el 'smartphone'.

Mujerhoy.com Si tienes que elegir un look para impresionar en la alfombra roja, ¿a qué diseñador eliges?

Olivia Palermo Adoro a Giambattista Valli.

Mujerhoy.com ¿Cómo te preparas para los eventos y cómo eliges tus looks de alfombra roja?

Olivia Palermo Me pongo en las manos del 'glam team' de Lacy Redway y Daniel Martin, que siempre tienen ideas geniales y eligen los mejores estilismos en función del tipo de evento al que tenga que ir, desde un vestido largo a un esmoquin.

Mujerhoy.com ¿Quién es tu referente de estilo?

Olivia Palermo Lo cierto es que no tengo. Me paso el día subida a un avión, y me da tiempo a leer mucho e inspirarme en las revistas, pero también en la gente que veo en mis viajes, o simplemente en alguien que veo por la calle.

Mujerhoy.com ¿Son importantes para ti los dictados de las tendencias de temporada?

Olivia Palermo Las tendencias van y vienen, pero siempre se puede hacer un guiño a través de los complementos, no hace falta que sea con un 'total look'.

Mujerhoy.com Danos la clave para acertar con un look desde la mañana a la noche.

Olivia Palermo Un traje tipo esmoquin es perfecto para el día si lo llevas con zapato plano, y luego se puede sofisticar por la noche con unos buenos tacones.

Mujerhoy.com Te vemos muchas veces luciendo prendas de Zara o complementos de Pretty Ballerinas, ¿qué opinas de la moda española?

Olivia Palermo No es ningún secreto que soy una gran fan de la moda española, pero la verdad es que todo está muy globalizado, y creo que no hay un estilo propio de un determinado país. De hecho, mi vestidor está formado por prendas de firmas de todo el mundo.

Mujerhoy.com ¿Algún consejo práctico para hacer el temido cambio de armario?

Olivia Palermo Las estaciones cada vez se mezclan más, así que lo mejor es dejar siempre a mano prendas ligeras para usar 'a capas'.

Mujerhoy.com ¿Cómo es tu rutina de entrenamiento?

Olivia Palermo Entreno seis días a la semana con Tracy Anderson y, además, procuro seguir una dieta bastante sana. Ya sabes, todo con moderación...

Mujerhoy.com ¿Cuál es el secreto de belleza que mejor te funciona?

Olivia Palermo Cuidar mucho la piel. Voy al dermatólogo con frecuencia y siempre me mantengo fiel a los productos de belleza que mejor se adaptan a mis necesidades.

Mujerhoy.com ¿Qué importancia tienen las redes sociales en tu día a día?

Olivia Palermo Son increíblemente importantes desde el punto de vista profesional, pero a nivel personal, prefiero hablar por teléfono o quedar en persona con mis amigos o con mi familia.