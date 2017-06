Dress By Yes, la ilustradora que hará que quieras casarte

9 jun 2017

Yesenia Iglesias Cueto estudió Administración y Dirección de Empresas pero, como muchos jóvenes españoles, debido a la crisis ni siquiera tuvo oportunidad laboral. Esta asturiana de 30 años se puso a trabajar en una tienda y sus ratos libres los disfrutaba dibujando, hobby que siempre se le ha dado bien a pesar de no haber estudiado nunca arte ni diseño. Desde hace unos meses puede presumir de dedicarse a su pasión: ilustrar diseños de moda y, sobre todo, dibujar a novias que quieran tener un recuerdo de uno de los días más especiales de su vida.

"Surgió un poquito de la nada. Cuando me casé nadie me dio un boceto de mi vestido, y me parece un recuerdo bonito", cuenta a Eslang vía telefónica. Empezó a hacérselos a sus amigas y poco a poco la bola fue creciendo hasta fundar su propia marca, llamada Dress By Yes, e ilustrar por encargo los vestidos que Alicia Rueda diseñó para Leticia Dolera y Toni Acosta para los Goya, por ejemplo. Viendo estas ilustraciones, a una le entran ganas de casarse, aun sin tener novio ni tener nada. Todo sea por tener una de sus ilustraciones. Para ver los bocetos pincha aquí.