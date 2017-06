Los cinco trucos de Heidi Klum para estilizar su figura

13 jun 2017

Aunque pueda sonar a mito, los looks adelgazantes existen. No te hacen bajar peso, pero sí lo parece. Los looks en bloque, los escotes en pico, los estampados con fondo oscuro, los lunares pequeños,... ayudan a estilizar la figura y de eso sabe mucho Heidi Klum, como lo demuestra en el último look con el que la hemos visto paseando por Nueva York.

Heidi Klum tiene cuatro trucos para parecer más delgada pinit GTRES'

El 'shopper' troquelado de Heidi Klum, clave en su look 'adelgazante' pinit GTRES'

La modelo sigue cuatro reglas de oro en un mismo look que le hacen parecer más alta y más delgada: La chaqueta a lo Beetlejuice, con rayas verticales, crean la ilusión óptica adelgazante. La camiseta negra con escote de pico es todo un básico en los armarios de las chicas con mucho pecho, cuello corto y anchas porque estiliza. Y resulta favorecedor a todas las siluetas. El pantalón de tiro alto alarga las piernas y marca la cintura. Además crea una silueta de reloj de arena que resulta muy femenina. El bolso grande también cuenta. La modelo ha optado por un shopper troquelado, perfecto para ocultar la tripa (ya lo hizo Jackie Kennedy hace más de 40 años para ocultar su embarazo) y que el resto del cuerpo no parezca grande. Con los tacones se ganan centímetros de altura y, como los pantalones de tiro alto, también alargan la pierna.

También te puede interesar...

- El nuevo bikini se llama bañador

- Cuatro formas +1 de llevar la tendencia oversize con estilo

- Inspiración Instagram: así llevan las influencers el escote 'off shoulders'