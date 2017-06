El hombre mejor vestido de Italia es... una española

20 jun 2017

Basta con ojear las fotos del street style de la Fashion Week masculina de Milán para advertirlo: el hombre mejor vestido de Italia y, por extensión, del mundo, es ella. Ana Gimeno Brugada. Una genia a la hora de utilizar el armario masculino que echa por tierra el estereotipo que los considera aburrido, monótono y falto de posibilidades. Si alguna vez alguien pensó que el estilismo es un arte menor, que analice los 'looks' de esta veterana del 'style'. En el terreno de la autoexpresión, hace magia.

Ella protagoniza el comentario de los bloggers de moda esta semana: se ha llevado de calle el “street style” de la Semana de la Moda masculina en Milán. El hombre mejor vestido de Italia es esta española, consultora de moda y estilista radicada en Milán desde hace 15 años, ha trabajado para marcas como Dries Van Noten o Brunello Cucinelli. “Ya en el instituto todas mis compañeras me pedían que fuera con ellas de compras”, ha revelado esta mujer estilosa como la que más.

Aunque ahora haya saltado a todas las webs de 'insiders', Ana ha evitado como al demonio el circuito del marketing de moda online, con sus 'blogueresas' famosas y sus 'sites' de referencia. “Cuando observas los blogs de moda, te das cuenta inmediatamente de que no hay nada detrás del 'look'. No existe una cultura que los sustente”, explicó Ana al blog 'La Double J.'. “Durante los desfiles, las blogueras tratan de fotografiar todo lo que parezca nuevo, sin saber realmente de dónde proceden las ideas o si realmente existen. Es algo que me espanta, y no quisiera formar parte de ese mundo”.