Consejos de estilo para preparar la maleta perfecta

23 jun 2017

Ya estamos oficialmente en verano, la temporada alta de vacaciones se acerca y tú aún no sabes qué meter en la maleta para no echar de menos tu armario en el paraíso, pero sin arruinarte pagando kilos y más kilos de exceso de equipaje. Tranquila, la maleta perfecta existe, y nosotras sabemos cómo prepararla para un resultado nivel experta.

Olivia Palermo pinit Pinterest'

¿No te has preguntado nunca cómo alguna de tus amigas siempre consigue meter tres looks para cada día, unos cuantos 'por-si-acaso', la mitad de los bolsos, zapatos y complementos de su armario, el neceser lleno y, encima en una bolsa de viaje más pequeña que la tuya? No es magia, es solo buen aprovechamiento del espacio, como te contábamos aquí.

¿Recuerdas los equipajes que llevaban Carrie Bradshaw y compañía en 'Sex and the City'? pinit Pinterest'

Además de tener en cuenta dónde, cuándo, cuánto tiempo, cómo y con quién viajas, la forma de ordenar las prendas en la maleta será fundamental para que te entre todo. Así que una vez tengas eso claro (recuerda aquí nuestros trucos), nosotras vamos a ayudarte a repasar los básicos y prendas tendencia que no pueden faltar este verano en tu equipaje para derrochar estilo allá donde vayas. Saca papel y boli, y ve pinchando en cada enlace de nuestra lista...

¡Ahora ya estás lista para irte de vacaciones!