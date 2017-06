Este verano solo necesitas estos 5 looks

22 jun 2017

Vestidos blancos, estilo boho, cuñas y capazos, caftanes, joyas para ir a la playa, el look de invitada más irresistible... En Mujerhoy.com no dejamos de darte ideas para tener un armario de verano a la última, pero hoy tenemos que confesarte un secreto: en realidad, solo necesitas estos cinco estilismos que hemos fichado a Gigi Hadid, Emma Watson, Karlie Kloss, Vanessa Hudgens y Heidi Klum para ir perfecta 24/7. Bueno, y algún que otro bañador y bikini, pero nada más.

Karlie Kloss y su look viajero

Dimanche Una publicación compartida de Karlie Kloss (@karliekloss) el 18 de Jun de 2017 a la(s) 4:04 PDT

Si quieres conseguir muchos 'likes' cuando retransmitas en Instagram tus vacaciones, solo tienes que copiar el look a Karlie Kloss y elegir un paisaje bonito como fondo. Su vestido estampado de Reformation no solo es súper favorecedor, también es perfecto para viajar: cómodo, con estilo, fresquito... Además, la combinación que elige la modelo es perfecta, con ese pañuelo en la cabeza para disimular tus 'bad hair days', las maxi gafas de sol para salir (aún) más guapa en las fotos y las bailarinas para recorrer el mundo con estilo (y sin dolor de pies).

Vanessa Hudgens y su mono 'day-to-night'.

Vanessa Hudgens con mono de Chloé pinit Gtres'

Perfecto, maravilloso, elegante, sofisticado, romántico, original... Solo podemos poner adjetivos bonitos al mono (sí, es un mono, no un vestido) de Chloé con flores bordadas en relieve con el que se ha visto a Vanessa Hudgens por las calles de Nueva York. Perfecto para el día si lo combinas con unas sandalias planas o unas cuñas de esparto y lo acompañas de un capazo, e ideal para la noche con taconazo y un 'clutch' joya, el único 'pero' que le ponemos es su precio (o, más bien, el hecho de que no podamos pagarlo): 8.990 euros por esta obra de arte.

Emma Watson y el vestido más romántico del verano

Emma Watson, con vestido de Miu Miu pinit Gtres'

Ayer te dábamos 25 ideas inspiradas en las famosas para conseguir el look de la perfecta invitada, pero hoy añadimos un vestido a nuestra lista. Emma Watson apostó ayer por este romántico diseño con estampado 'naif' de Miu Miu para el estreno de 'The Circle' en París, y nosotras no podemos hacer más que rendirnos ante su elegancia.

El look urbano de Gigi Hadid

Gigi Hadid, con look urbano pinit Gtres'

Tan sencillo... y tan perfecto. Gigi Hadid ha paseado por las calles de Nueva York con un look que es pura inspiración urbana. La modelo ha combinado un dos piezas de pantalón y chaqueta (perfecto para sobrevivir a las gélidas temperaturas de interior de los aires acondicionados) en color arena con un crop top blanco y zapatillas Reebok Classic y se convierte de forma automática en un ejemplo que copiar para tus días en la ciudad previos a las vacaciones.

Heidi Klum, el mejor ejemplo de 'working girl'

Heidi Klum con look 'working girl' pinit Gtres'

Sí, oficialmente estamos en verano, pero no todas tenemos la suerte de estar ya de vacaciones. Por eso, si todavía te quedan jornadas de oficina, debes copiarle el look a Heidi Klum. Unos jeans que te sienten de maravilla (si no sabes cuáles elegir, mira nuestra guía para encontrar los vaqueros perfectos para tu cuerpo), un top lencero, unos salones blancos (ya te dijimos aquí que eran tendencia) y un bolso 'shopper' serán tus aliados de estilo. Y sí, incluye una chaqueta como hace la modelo, que sentada delante del ordenador se pasa mucho frío en verano...